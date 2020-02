Opnieuw uitstel voor A2-route naar Poort43 Sterksel

STERKSEL/MAARHEEZE - Eerst was het januari 2019, toen januari 2021 en nu is de verwachting eind 2021 of begin 2022. Het is voor de inwoners van Sterksel en Maarheeze te hopen dat de afwikkeling van het vrachtverkeer op de nieuwe route straks sneller gaat dan de aanleg van de weg zelf.

Het nieuwe ontsluitingstraject naar de A2 (via d’Aasdonken en Grote Bleek)is vooral bedoeld voor het vrachtverkeer van en naar afvalverwerkingsterrein Poort 43 in Sterksel. Op het voormalige Reiling/Chijnsgoed-terrein is momenteel een van de grootste mestvergistingsinstallaties van west-Europa in aanbouw. Dit najaar moet het klaar zijn. Dan start het proefdraaien. Vanaf 1 januari zou de vergister operationeel moeten zijn. Er wordt dan zoveel biogas geproduceerd dat 24.000 huishoudens er mee vooruit kunnen.

Weg nog niet klaar als vergister klaar is

Als de installatie klaar is, is de weg dat dus nog niet. De weg ligt op het grondgebied van Heeze-Leende en Cranendonck. In Maarheeze moet de gemeente nog enkele percelen kopen die nodig zijn voor de aanleg. Maar dat is niet de hoofdreden voor de vertraging, aldus een persbericht van beide gemeenten. De vertraging komt vooral door de stikstofproblematiek. Vanwege onduidelijkheid over de consequenties van een uitspraak van de Raad van State daarover vorig jaar legde de gemeente de bestemmingsplanprocedure stil.

De Raad van State bepaalde dat projecten die tot stikstofneerslag in natuurgebieden leiden, geen vergunning kunnen krijgen voordat aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Dat daarvan sprake is bij het nieuwe A2-ontsluitingstraject is wel duidelijk. Nog niet duidelijk was in welke mate en in welke mate dus compensatiemaatregelen getroffen moeten worden.

Binnen 2 maanden duidelijkheid