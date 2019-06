Oppositie Heeze-Leende ziet financieel donkere vergezichten

HEEZE-LEENDE - In Heeze-Leende lijkt er -zeker in vergelijking met veel andere gemeenten- financieel gezien geen aanleiding voor grote ongerustheid. Tenminste, wanneer er 4 jaar vooruit gekeken wordt. Maar dat is niet realistisch, aldus de VVD. Want de grote investeringen komen daarna. De oppositiepartij wil (en krijgt) daar in het vervolg een overzicht van.

De lokale politiek besprak deze week de kadernota. Die kadernota geeft aan met welke (financiële) ontwikkelingen de komende 4 jaar rekening gehouden moet worden bij het opstellen van de begroting.

Rustig vaarwater

Heeze-Leende zit financieel gezien nog steeds in rustig vaarwater. Ook al komt er dit jaar en de komende twee jaar tussen de 73.000 en 534.000 euro minder uit het gemeentefonds dan verwacht. En ook al moet de gemeente zelf een tekort in de jeugdzorg aanvullen ondanks een extra rijksbijdrage van 215.000 euro dit jaar en twee keer 149.000 euro extra in de jaren daarna.Maar de gemeente kan het huishoudboekje zelfs in balans houden zonder een verhoging van de ozb, een van de weinige manieren voor een gemeente om meer geld binnen te krijgen.

Middenmoter

Tijdens de behandeling van de kadernota deze week wees financiën-wethouder Pieter van der Stek (D66) er op dat de ozb-inkomsten wel iets stijgen, maar dat dat komt doordat doordat de inflatiecorrectie is doorberekend en doordat er huizen bij gebouwd worden in Heeze-Leende. Volgens Van der Stek is de gemeente ondanks de gemiddeld hoogste woz-waarde van de regio (een derde van de huizen is vrijstaand) een middenmoter met het ozb-tarief. Maar met name oppositiepartijen VVD en AbHL lieten zich niet zo makkelijk geruststellen.

‘Vergezicht-lijstje’

Fractievoorzitter Harrie Scheepers van AbHL noemde nog maar eens alle investeringen die er na de 4 jaar van de kadernota aan zitten te komen: bijvoorbeeld om de milieudoelstellingen te halen, voor nieuwbouw van de school Berkenschutse, de bouw van een gymzaal, de jeugdzorg en natuurlijk de randweg om Heeze. Voor de VVD en PvOJ-GroenLinks waren die aanstaande grote projecten aanleiding voor een voorstel om voortaan tegelijk met de begroting met zo'n vergezicht-lijstje van 'gigantische investeringen' te komen. Ook al kunnen daar dat nog geen bedragen bij worden ingevuld. ,,Al is het maar om bij de gemeenteraad bewustzijn te creëren over wat in het verschiet ligt", zei VVD-fractievoorzitter Robert Groenewoud.