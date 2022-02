Optocht in Gastel; waar een klein dorp groot in kan zijn

,,Ik ben zo blij, dat dit weer kan”, zegt een stralende Jill van den Broek (20) uit Leende. Samen met haar vriendengroep ‘Complete Chaos’ van pakweg twintig feestvierders viert ze feest na afloop van de optocht in de feesttent op het Cornelisplein. ,,Ik vind het vooral fijn dat iedereen weer positief is en blij”, zegt ze. ,,En geen gedoe meer met mondkapjes, QR-code en 1,5 meter afstand houden.” Ze komt vooral voor het feest in de tent naar Gastel, maar heeft ook de optocht gezien: ,,Echt een mooie optocht en leuk dat er ook groepen uit Leende en Soerendonk mee mochten doen.” Die optocht was een van de weinige die in carnavalsland door de straten trokken. ,,Zo zie je maar waar een klein dorp groot in kan zijn”, zegt een trotse Erik Bax, tijdelijk voorzitter van CV De Pintewippers.

,,Toen minister Kuipers vorige week om 19.00 uur vertelde dat alles weer kon, zijn we meteen aan de slag gegaan: we hebben de buurtverenigingen en individuele deelnemers die altijd meelopen een mail gestuurd. Uiteindelijk konden we gewoon een volwaardige optocht presenteren”, aldus Bax. Oud-voorzitter van de Pintewippers Perry Hendriks vult aan: ,,Nog tijdens de toespraak van Kuipers, om 19.01 uur, gingen de aanvragen voor de benodigde vergunningen al naar de gemeente.”

Twan Vermeulen (40) uit Gastel, begeleider van een groepje kinderen in de optocht, is ook blij dat carnaval weer kan. ,,Vooral voor de kinderen. Die hebben het vorig jaar echt gemist. Mochten we wat prijzengeld vangen, dan gaan we met de kinderen naar Toverland”, lacht hij. ,,Of naar de Efteling, maar dan moeten we eerste worden, want de Efteling is duurder.” Jim Beliën (19) van CV De Kuukes vertelt dat zijn groep meteen actie heeft ondernomen na het bekend worden van het doorgaan van de optocht: ,,We hebben de wagen van CV De Plekkers overgenomen en die een beetje ludiek gemaakt.” Het thema van de wagen ‘Willie gleuven d’r wir in’, getuigt van een positieve blik.

,,En na de optocht gaan we de tent in. We hebben vorig jaar carnaval gemist, dus we hebben wat in te halen”, zegt hij. Terwijl de optocht nog bezig is, stroomt de tent al flink vol. Hoeveel mensen er binnen mogen? ,,499. Want bij 500 moeten we testen voor toegang en dat willen we niet”, zegt Bax. Om dat maximum niet te overschrijden, krijgt iedereen een polsbandje. Er zijn er 550 voorhanden: ,,Want er gaan ook weer mensen naar huis.”