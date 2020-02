Optochten Maarheeze en Stiphout gaan wél door; andere besluiten vallen zaterdagmorgen

EINDHOVEN - En daar zijn de eerste berichten: de optochten van de Muuzevangers in Maarheeze en de Spurriezeiers in Stiphout gaan wél door, melden de carnavalsvereniging. Goed nieuws dus nadat Lampegat Eindhoven vrijdag de carnavalsoptocht afgelastte vanwege het ontstuimige weer.

In Stiphout wordt bij aanvang van de optocht zaterdagmiddag wel beoordeeld of de grotere wagens de windkracht 5 aankunnen. Zo niet, dan worden ze uit de optocht gehaald, aldus de Spurriezeiers.

Volledig scherm De Boezemvrienden tijdens de optocht in Stiphout. © Bart Werts

De Muuzevangers melden dat er nog overleg is met de wagenbouwers over extra veiligheidsmaatregelen. Welke dat zijn is nog niet duidelijk. ‘Maar er is WITTE ROOK, de optocht gaat door! In principe trekt de stoet door de Mareser straten’, schrijft de carnavalsvereniging op Facebook.

Als extra maatregel moeten de grote wagens in Maarheeze extra contragewicht onder in de wagen aanbrengen, meldt Luc Dirckx van de Muuzevangers. Advies is ook om geen mensen hoog op de wagens te zetten. ,,Vooralsnog gaat de optocht gewoon door, er wordt gewoon begonnen met opbouwen, maar mocht het weer toch nog dusdanig veranderen, dan zou het kunnen dat er alsnog besloten wordt om de optocht in afgeslankte vorm te laten doorgaan, dus alleen loopgroepen, geen grote wagens. Veiligheid gaat boven alles”, aldus Dirckx.

Meer afgelastingen?

De verwachting was dat er meer afgelastingen volgen vandaag vanwege de rukwinden. Op carnavalszaterdag zijn er een veertiental grote en kleine optochten in Zuid-Oost Brabant. De komenden uren komen de organisaties daarvan met berichten over het wel of niet doorgaan daarvan. Ze hebben vanmorgen allemaal overleg met weerdeskundigen en de gemeenten. Dan valt de beslissing.

Maar veel vooral kleinere optochten willen wél doorgaan, was vrijdag nog de bedoeling. Of dat ook gaat lukken, moet nog blijken.

Ook voor zondag belooft de weersvoorspelling niet veel goeds. Dus ook de optochten die nog een dag uitstel hebben, moeten overwegen wat ze met de weersomstandigheden doen. Dat gebeurt zaterdag en zondagmorgen.