Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in voormalige bieb Budel is bijna klaar

BUDEL - De eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf begin volgende week hun intrek nemen in de voormalige openbare bibliotheek aan de Rubenslaan in Budel. De verbouwing en inrichting zijn deze week nog in volle gang.

Nadat het gebouwd tweeënhalf jaar leegstond, wordt het nu weer in gebruik genomen. Aan de buitenzijde is er weinig veranderd. Op de binnenmuren verwijzen thema’s als ‘Actie en Avontuur’ of ‘Cultuur en Reizen’ nog altijd in grote letters naar de vorige functie van het pand. Ook de kinderhoek is gebleven, maar verder heeft de voormalige bieb de afgelopen vier weken met de hulp van lokale ondernemers een fikse verbouwing ondergaan. De werkzaamheden waren nodig om het gebouw bewoonbaar te maken voor Oekraïense vluchtelingen.

Zeven slaapvertrekken en een grote zithoek

Er zijn zeven slaapvertrekken, een gezamenlijke keuken en een badkamer gerealiseerd. In de centrale ruimte is plaats voor een ruime eetplek en grote zithoek. Verder zijn de technische installaties onder de loep genomen en waar nodig aangepast.

Quote Het beddengoed blijft een grote uitdaging, omdat we dat niet standaard in ons assorti­ment hebben Marina Liebregts, directeur kringloopwinkel Verderest

Sinds dinsdag wordt er met man en macht aan de inrichting gewerkt. Medewerkers van de gemeente Cranendonck en een klein legertje vrijwilligers helpen daarbij. Het inrichten gebeurt grotendeels met tweedehands spulletjes die zijn geschonken door de Budelse kringloopwinkel Verderest. ,,Omdat we van tevoren niet weten of hier gezinnen of alleenstaanden komen te wonen, hebben we oproepen geplaatst voor eenpersoonsbedden. Daar is massaal op gereageerd. Het beddengoed blijft een grote uitdaging, omdat we dat niet standaard in ons assortiment hebben”, vertelt Marina Liebregts, directeur van Verderest.

Minimaal 28 personen voor een half jaar

In de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant zijn afspraken gemaakt over de aantallen op te vangen vluchtelingen per gemeente. De ruimte van de oude bibliotheek is door de gemeente Cranendonck aangewezen als locatie voor noodopvang. De opvang voor tenminste 28 personen dient voor minimaal zes maanden beschikbaar te zijn. Daarnaast verblijven er op dit moment 27 Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen. Die opvang wordt niet geregeld door de gemeente.

Lees verder onder de foto over wanneer er vluchtelingen in de bieb trekken

Volledig scherm ED20220627-0007 Budel - Oude bibliotheek wordt omgebouwd voor de opvang van vluchtelingen © DCI Media

De eerste vluchtelingen nemen waarschijnlijk begin volgende week hun intrek in de voormalige bieb. ,,De opvanglocatie wordt op maandag 4 juli gereed gemeld bij de Veiligheidsregio. Achter de schermen moet er nog heel wat werk worden verzet. Zo moeten de mensen worden ingeschreven en het leefgeld moet worden aangevraagd”, vertelt Joy Moonen, beleidsadviseur wonen bij de gemeente. Samen met collega’s van verschillende afdelingen vormt ze het ‘Team Oekraïne’ bij de gemeente, die de opvang in goede banen moet leiden.

Herontwikkeling van terrein op pauze

Er waren plannen voor de bouw van sociale huurappartementen op deze locatie. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat op dit moment niet duidelijk is wat de komst van de vluchtelingen voor de herontwikkeling van het terrein betekent. Op korte termijn wordt het gebouw in ieder geval gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Bij de gemeente waren andere ook panden in beeld, maar die zijn afgevallen omdat ze niet voldoen of te duur zijn om geschikt te maken.