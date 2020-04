Organisatoren achter evenementen in Cranendonck: ‘We willen graag, maar niet ten koste van alles’

Beautiful Budel - The VW Aircooled Festival is één van de eerste grote Cranendonckse evenementen na het nieuwe ijkpunt. Honderden liefhebbers van onder meer luchtgekoelde ‘Kevertjes’ hopen dan weer koers naar Budel te kunnen zetten. De coronacrisis brengt echter veel vraagtekens en onzekerheden met zich mee. ,,We willen heel graag, maar niet ten koste van alles”, zegt pr-man Herman van den Dungen.