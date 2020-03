Oud papier ophalen voorlopig gestaakt in Cranendonck

Extra huisartsen­post voor coronapa­tiën­ten in Leende

24 maart LEENDE - De huisartsen in Leende breiden vanwege het coronavirus tijdelijk uit met een extra praktijkruimte voor patiënten met luchtwegproblemen. Mensen met de symptomen van het virus, zoals hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn of buikpijn kunnen vanaf nu terecht in gemeenschapshuis De Meent.