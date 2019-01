Oud-wethouder Jan Balkestein (92) uit Heeze overleden

NecrologieHEEZE - In Geldrop is zaterdag prof. ir. Jan Balkestein op 92-jarige leeftijd overleden. Balkestein was raadslid in Heeze-Leende van 2002-2004 en wethouder openbare werken en financiën van 2004-2005.

De in Amsterdam geboren oud-wethouder was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Lid van Verdienste van Hockey Heeze. Hij was hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (1968-1987) en tot op hoge leeftijd docent aan de Rooi Pannen in Tilburg en Eindhoven.

Hockey

In zijn woonplaats Heeze is de familienaam Balkestein vooral verbonden met de plaatselijke hockeyclub. Twee zoons uit het gezin hockeyden er. En de vader deed allerlei vrijwilligerswerk en werd er voorzitter. Volgens een herdenkingspagina op de website van Hockey Heeze redde hij de club eind jaren negentig van de ondergang.

Nederlands Elftal

In 2012 verloor Jan Balkestein zijn zoon Jean-Paul. Die overleed plotseling op 32-jarige leeftijd. Zijn andere zoon Marcel hockeyde toen in het Nederlands Elftal. In dat jaar, haalde het team zilver bij de Olympische Spelen in Londen.

Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende noemt Balkestein een betrokken bestuurder en een aimabel persoon. Balkestein laat ook nog twee dochters en een echtgenote na.