Oude BMX-tijden herleven aan de Loofvennen in Leende

LEENDE - Het bedwingen van uitdagende bochten en bulten, het kan weer aan de Loofvennen in Leende. Daar onderging de in verval geraakte fietscrossbaan deze week een opknapbeurt.

In 2007 streek het Red Bull Backyard Digger-team neer in Leende om samen met lokale BMX’ers een zogeheten dirt spot te bouwen. De stuntbaan met hoge bulten raakte in verval, nadat dat de durfallen van het eerste uur gingen studeren en werken.

Velosolutions Benelux heeft samen met ouders en het jongerenwerk in Heeze-Leende in drie dagen tijd een zogeheten pumptrackbaan aangelegd. Ook jeugdige fietscrossers staken een handje toe. Na de inzet van graafmachines werd donderdag met water en schoppen de laatste hand aan de nieuwe baan gelegd.

,,We zijn eerst met de bosmaaier aan de slag gegaan. Het terrein was helemaal overwoekerd door onkruid en bramenstruiken. Veel van de kinderen die zich hier komen uitleven wisten daardoor niet eens van het bestaan van de oude baan”, vertelt Marc Maas, die regelmatig te vinden was bij de dirt spot. ,,Toen was ik al niet meer de jongste. Inmiddels heeft mijn dochter mijn BMX-fiets ingepikt en ben ik aangewezen op de mountainbike”, lacht de Leendenaar.

Uitdagende bulten

De nieuwe baan kenmerkt zich door een aaneenschakeling van snelle bochten en uitdagende bulten. Maas: ,,Door het ontbreken van hoge schansen is de nieuwe baan voor iedereen toegankelijk. Ik hoop dat het veel jongeren stimuleert achter de iPad vandaan te komen.”

De nieuwste generatie Leendse fietscrossers probeerde de baan donderdagmiddag uit. ,,Hiervoor moest ik naar Area 51 in Eindhoven. Dat blijf ik doen, maar het is gemakkelijk en leuk om ook hier te kunnen rijden, zegt de 9-jarige Sjors. Zijn leeftijdsgenootje Dirk heeft nog wel een wens: ,,Ik hoop dat er in Leende een pumptrack van asfalt wordt aangelegd. Daar kan ik ook met mijn step op.”

Dat de nieuwe crossbaan toch nog behoorlijk uitdagend is ondervond onder anderen wethouder Jan de Bruijn. Om de pumptrack te kunnen realiseren heeft de gemeente Heeze-Leende een subsidieaanvraag ingediend bij het landelijke project Jeugd aan Zet. Kleine gemeenten kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling - maximaal 10.000 euro - om jongeren door de coronacrisis te helpen.

Skatebaan

Jongerenwerker Jaap Henst: ,,Door corona kon voor de jeugd heel weinig worden georganiseerd. Met behulp van de subsidie hebben we gekeken naar de mogelijkheden die er in deze tijd wel zijn.” De Bruijn vult aan: ,,Op die manier werd eerder in Heeze al de skatebaan opgeknapt.”

Vervolgens is aan de jeugd in Leende gevraagd of er animo was voor het opknappen van de BMX-baan. ,,We ontvingen meteen 20 reacties”, zegt Henst, die ook in breder verband wil kijken naar de buitenspeelmogelijkheden. Henst: ,,In Leende zijn de afgelopen jaren veel speelplekken verdwenen. We willen nu in beeld krijgen wat kinderen en jongeren allemaal missen op dat gebied.”