Oude leien voor nieuwe torens; actie om renovatie Maarheezer kerk te betalen

Nadat eerst de linkertoren van de St. Gertrudiskerk in Maarheeze een flinke onderhoudsbeurt heeft gehad, staat nu de rechtertoren in de steigers. Er komen nieuwe leien op het dak en de toren wordt opnieuw gevoegd. Er is een actie opgezet om geld te genereren voor het grote onderhoud.

Tot 400.00 euro

Het zal nog wel een maand of twee duren voordat de karakteristieke kerk met zijn twee torens weer ‘steigervrij’ is. Het hele project om de torens weer toekomstbestendig te maken gaat naar verwachting zo’n 350.000 tot 400.000 euro kosten. Grotendeels worden die kosten gedekt door een subsidie van de rijksoverheid: de kosten voor de linkertoren worden voor de helft door de overheid betaald, voor de rechtertoren krijgt het kerkbestuur 60 procent terug via de subsidieregeling.

,,De rest van het renovatiebedrag moeten we zelf ophoesten”, zegt Jac de Werdt van het kerkbestuur. Dat geld is er wel, want in het verleden hebben de Maarheezer gelovigen het nodige bijgedragen via de kerkelijke bijdrage en collectes. ,,Maar dat is tegenwoordig aanzienlijk minder. Om het gebouw echt toekomstbestendig te maken is er jaarlijks veel geld nodig, zo’n 25.000 euro”, aldus De Werdt.

Dakspanten

Om dat bedrag te berekenen hanteert het bisdom een richtlijn van een half procent van de nieuwbouwwaarde. En die bedraagt zo’n vijf tot zes miljoen euro. De eerste grote kosten liggen ook al in het verschiet: binnen enkele jaren moeten het dak en de dakspanten van het middenschip van de kerk aangepakt worden.

Quote We hopen er enkele honderden van te verkopen Jac de Werdt

Om aan wat extra inkomsten te komen, hebben enkele vrijwilligers en het kerkbestuur een actie opgezet: de oude leien die van het dak komen worden niet zomaar allemaal in de bouwcontainer gegooid. De leien die er nog goed uitzien, zijn apart gehouden en in een drukkerij via een speciaal proces bedrukt met een tekening van de twee kerktorens. Die pentekening is gemaakt door oud-tekenleraar Hans Briaire. ,,We hopen er enkele honderden van te verkopen, niet alleen aan de vaste kerkgangers maar ook aan anderen. Je kunt het zien als een uitdrukking van saamhorigheidsgevoel. Het kerkgebouw is van waarde voor de hele gemeenschap”, zegt De Werdt.

De bedrukte leien kosten 15 euro per stuk. Ze zijn te bestellen bij Henk en Ria van der Palen (0495-592511) en bij Frans Heesterbeek (06-42422884). De bestelde exemplaren kunnen op maandag tussen 09.30 en 11.30 uur en op donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur opgehaald worden in de parochiezaal tussen de kerk en de pastorie aan de Kerkstraat 22.