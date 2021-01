Oude villa Budel-Dorplein decor voor spannende clip van Tigre Blanco

BUDEL-DORPLEIN - Voor sommigen is het een spookhuis. Anderen zien het als een architectonisch hoogstandje van historische waarde. Voor de Eindhovense band Tigre Blanco vormde de monumentale villa aan de Hoofdstraat 78 in Budel-Dorplein de perfecte locatie voor de opnames van een spannende videoclip.

De villa aan de Hoofdstraat - ook wel ‘t Klooster genoemd - staat sinds mei vorig jaar leeg. Zanger/gitarist Quintijn Lohman van de band Tigre Blanco, filmer Jurgen Ooms en acteur Geert Schepers verbleven er in december drie dagen om er een korte film op te nemen voor bij de nieuwe single Feed the Wolves.

Lohman verhuisde enkele jaren geleden vanuit Eindhoven naar Budel-Dorplein: ,,Feed the Wolves gaat over het op afstand houden van demomen door ze te voeden. We wilden voor de clip een Hitchcockachtige spooky sfeer creëren. De villa vormde hiervoor een prachtig decor.”

Het statige pand werd begin vorige eeuw gebouwd op initiatief van Maurice Dor, een neef van de stichters van het dorp Lucien en Emile Dor. Na Maurice woonden de zusters van De Cantine lange tijd in de villa. Vandaar ook de naam ’t klooster.

Ingrediënten voor een spannende clip

Nog altijd herbergt het pand volop details uit vroegere tijden. Verder vormen de kleurrijke glas-in-loodramen, hoge plafonds, een ruime wijnkelder maar vooral ook de vuile deurklinken, loszittend stucwerk, klemmende deuren en afbladderende kozijnen perfecte ingrediënten voor een spannende clip.

Het eindresultaat past helemaal bij de avontuurlijke muziek van Tigre Blanco. Lohman: ,,Onze stijl wordt weleens vergeleken met de muziek uit de films van Quentin Tarantino. Een allegaartje maar uiteindelijk past het toch allemaal bij elkaar.” Beleving, daar draait bij Tigre Blanco om. Lohman: ,,Dat gaat verder dan alleen onze muziek. Ook de film maakt deel uit van die beleving.”

In de film zorgt een denkbeeldig figuur voor continue dreiging. De hoofdrol wordt vertolkt door bandvriend Geert Schepers, eveneens uit Budel-Dorplein. Hij was eerder te zien in de videoclip 200 Miles van Tigre Blanco. Zijn twaalfjarige dochter Moenza figureert in de korte film als geest.

Tourbus stond al klaar

Net als de meeste bands heeft ook Tigre Blanco in deze coronatijd flink wat tegenslagen moeten verwerken. In maart vorig jaar stond het tourbusje met alle apparatuur klaar om naar Spanje af te zakken. Op de avond voor vertrek werd bekend dat Spanje de grenzen had gesloten.

De bakens werden snel verzet en de band ging vanuit thuis aan de slag om nieuwe muziek te maken. Optredens waren er door de coronamaatregelen maar mondjesmaat. ,,Gelukkig konden onze optredens in het najaar in het Park Theater in Eindhoven en in de Verkadefabriek in Den Bosch nog wel doorgaan.”

Quote We zitten in een lekkere flow Quintijn Lohman, Tigre Blanco

Nu liggen er negen nieuwe nummers en voor Feed the Wolfs is dus de videoclip net klaar. ,,We zitten in een lekkere flow. De beste acht tracks brengen we binnenkort uit op vinyl. Het zou mooi zijn als we straks weer het podium op mogen voor onze theatershow Radio Blanco”, vertelt de zanger.

Plannen voor een nieuwe clip zijn er ook al. Lohman ziet het wel zitten om daarvoor de opgeknapte theaterzaal in De Cantine (het monumentale gebouw naast de villa) als decor te gebruiken. ,,Ook die ruimte heeft een bijzondere sfeer en beleving.”

Volledig scherm Vlnr Geert Schepers, Quintijn Lohman en Jurgen Ooms voor de monumentale villa. © Rene Manders/DCI Media