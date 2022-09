Ouderen die verhuizen naar kleiner huurhuis krijgen voorrang bij woCom

Goedkope, kleine huurwoning

De voorrangsregeling is op aandringen van bewonersraad De Pan tot stand gekomen. De stichting behartigt de belangen van de huurders van woCom. Voorzitter Jo Noten van de bewonersraad is blij met de nieuwe regeling. Hij hoort van veel huurders, die willen doorstromen naar een beter passende woning, dat zij nu achter het net vissen. ,,Maar het blijft daarnaast belangrijk dat er meer wordt gebouwd. Er zijn voldoende eengezinswoningen, maar aan nultredenwoningen is een groot tekort”, aldus Noten.

Op maandag 12 september houdt woCom voor haar huurders en andere geïnteresseerden in de gemeente Cranendonck een informatiebijeenkomst over de nieuwe regeling. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur in De Borgh op de Dr. Anton Mathijsenstraat 15 in Budel. Op donderdag 15 september is er van 14.30 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst in dorpshuis ’t Perron op de Schoolstraat 48 in Heeze. Ook de nieuwe verhuiscoaches van woCom worden bij deze bijeenkomsten voorgesteld.