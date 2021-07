Ouders overleden Teun speuren dief van grafvogeltjes op; ‘Hij had geen idee wat voor stress het ons opleverde’

Bisschop wijdt in Leenderst­rijp Sint Janstros­sen; zo’n bloemen­slin­ger boven je deur houdt het onheil buiten

24 juni LEENDERSTRIJP - Veel woningen in Leende en Leenderstrijp zijn weer een jaar beschermd tegen onweer, bliksem en ander onheil. Dit dankzij een vers gewijde Sint Janstros. Maar let op: garanties worden er niet gegeven. Het wijden van de Sint Janstrossen is een van de meest in het oog springende onderdelen van de jaarlijkse Sint Jansviering in Leenderstrijp. Donderdag vond deze bijzondere traditie voor de 60ste keer plaats