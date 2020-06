Overblijfselen van middeleeuws Budel ontdekt: ‘Dit blijkt géén landbouwgebied te zijn geweest’

Uit het onderzoek blijkt dat het gebied, waar huizen worden gebouwd, eeuwen geleden ook al werd bewoond.

Sinds dinsdag wordt er op het oude terrein van de Budelse Drukkerij en installatiebedrijf Rutten minutieus naar historische resten gespeurd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door onderzoekers van het archeologisch onderzoeksbureau Archol uit Leiden.

Voorraadvaten

,,We hebben sporen gevonden uit de volle middeleeuwen. Op het perceel hebben minstens twee gebouwen gestaan, waaronder een grote boerderij en een bijgebouw”, zegt projectleider Sander van Hakvoort. Donkere verkleuringen in de bodem wijzen onder meer op de aanwezigheid van houten palen, een oude waterput en een dubbele greppel als afbakening van het terrein. Daarnaast zijn er aardewerkscherven van bijvoorbeeld voorraadvaten gevonden. Hiermee kunnen Van Hakvoort en zijn collega’s de datering van de bebouwing achterhalen. Hij legt uit dat een akkerdek jarenlang als een beschermende laag heeft gefungeerd. Van Hakvoort: ,,Daardoor kunnen we hier nu veel kennis vergaren.”

Jan Jakobi van heemkundekring De Baronie van Cranendonck volgt het archeologisch onderzoek op de voet. Hij is enthousiast over het resultaat. ,,Het helpt ons om het complete verhaal over de ontwikkeling en bewoning van Budel te vertellen. We hebben altijd gedacht dat dit gedeelte van het dorp landbouwgebied is geweest, maar die aanname klopt dus niet”, aldus De Budelnaar.

Middeleeuws belastingkantoor

Van Hakvoort: ,,Wat we hier doen is een postzegelonderzoek, maar allemaal samen vertellen dergelijke gebiedjes het verhaal van een dorp of stad, en daarmee op hun beurt ook dat van de regio.” Jakobi verwijst naar het archeologische vooronderzoek dat in 2017 is gedaan naar de overblijfselen van een tiendschuur, een middeleeuwse variant van een belastingkantoor. ,,Die plek ligt op een steenworp afstand. De bewoners van deze boerderij betaalden daar hun belasting.”

De opgraving wordt tot in de kleinste details vastgelegd. Dit gebeurt onder meer met behulp van foto’s en gps. Ieder kuiltje en verkleuring krijgt een nummer. Van Hakvoort: ,,Op basis van de ingevoerde gegevens wordt er een overzichtsplattegrond gemaakt.”