'Overlast door asielzoekers in centrum Maarheeze beperken’

Die kledingcontainer is verplaatst omdat het een doelwit was van asielzoekers. Zakken met kleding werden uit de container getrokken, passende kleding werd meegenomen en de overige kleding werd nabij de winkels op straat of in containers van bewoners gedumpt. De kledingcontainer is voorlopig op de parkeerplaats bij de brandweergarage geplaatst, een plek die niet aan de route van het azc naar de winkels ligt.

Aanpassing verlichting

Donderdagavond wordt op verzoek van het Winkeliersplatform Maarheeze de verlichting nabij de winkels in de Smits van Oyenlaan aangepast. De sfeerverlichting wordt vervangen door fellere, witte verlichting, waardoor het zicht 's avonds verbeterd wordt. Ketenmarinier Jur Verbeek zal zich ook vaker in het centrum van Maarheeze laten zien. Het is zijn taak om overlast van asielzoekers in kaart te brengen en samen met politie, COA en gemeente gepaste maatregelen te nemen om overlastgevers aan te pakken. Het is de bedoeling dat hij wekelijks in het centrum van Maarheeze aanwezig is om makkelijk voor inwoners en winkeliers benaderbaar te zijn.