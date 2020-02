Overweldigende steun voor Chinese familie met gesloten restaurant in Leende: ‘Dit is waar een klein dorp groot in kan zijn’

UPDATE Overzicht: de nieuwe data van de carnavals­op­toch­ten

24 februari EINDHOVEN - Alleen een paar kleine optochten gaan door. En de stoeten in Helmond en Oirschot in afgeslankte vorm. Reusel wilde dat ook doen, maar ziet daar nu toch van af. Dinsdag weer een kans, denken ze daar. Ook andere carnavalsverenigingen gaan het maandag of dinsdag of later nog eens proberen.