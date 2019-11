Paard overlijdt na botsing met motor in Budel

‘Sterksel zakt nog eens weg in de stront’

18:42 STERKSEL - In het 1500 inwoners tellende Sterksel wordt hard gebouwd aan een van de grootste mestvergisters in Brabant. Vier van de elf mestsilo’s zijn bijna klaar. De provinciale Partij voor de Dieren-fractie denkt dat de milieuvergunning mogelijk verouderd is en wil dat de bouw wordt stilgezet.