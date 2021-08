Paarse heide gedijt goed in de typisch Hollandse zomer van dit jaar, zoals hier op landgoed Valkenhorst in Leende

Het is inderdaad een fraai plaatje, beaamt beheerder Mari de Bijl van Brabants Landschap. ,,De hei staat er goed bij op de Spinsterberg, zoals het veld heet. Dit is echt een jaar van herstel. De extreme hitte en droogte was desastreus, zelfs voor de taaie heideplanten. Die stonden toen echt te verbranden op de open vlakte. Maar nu krijgen ze de kans om weer bij te komen, want het is natuurlijk toch iets anders of het 17 of 35 graden is. Al is de paarse bloei misschien wel wat later, vanwege te koelere temperaturen."