Paasactie voor Cranendonckse ouderen

Het is een van de vele acties die in de door het coronavirus zwaar getroffen gemeente worden gehouden om aan huis gekluisterde inwoners een hart onder de riem te steken. Een groepje vrijwilligers steekt momenteel al hun vrije tijd in de coördinatie van de coronahulp in Budel en de omliggende dorpen. ,,Ik heb deze week een paar vakantiedagen opgenomen, anders ga ik het niet redden met onze paasactie”, zegt Margriet Eikhoudt. De Budelse lanceerde ruim drie weken geleden de Facebook-pagina Cranendonck Samen Sterk.

De nieuwste actie, waarbij inwoners worden getrakteerd op een paasattentie, is uitgegroeid tot een flinke logistieke operatie. Eikhoudt schat het aantal paaspakketjes op vijf- tot zeshonderd. Ze worden niet alleen afgeleverd bij zorgcentrum Mariënburght en andere tehuizen, maar ook bij ouderen en kwetsbare Cranendonckers die nog zelfstandig wonen.

Berenspeurtocht

De stroom aan ideeën voor nieuwe initiatieven is nog lang niet opgedroogd. ,,We zijn bezig met het uitzetten van een berenspeurtocht rondom Mariënburght. Verder willen we de komende weken ook mensen die werken in de zorg of andere cruciale beroepen in het zonnetje zetten.”

Er wordt ook directe coronahulp geboden. Per Cranendonckse dorpskern kunnen mensen hun hulpvragen kwijt. Bij het uitzetten van de acties en het vinden van oplossingen voor ingebrachte hulpvragen wordt er gebruikgemaakt van de netwerken van de sociaal makelaars in Cranendonck. Eikhoudt: ,,We krijgen daarnaast veel medewerking van vrijwilligers, de gemeente en organisaties en instellingen uit de lokale zorgsector.” Bij de geboden hulp gaat het niet alleen om ondersteuning bij vervoer en het doen van boodschappen, maar ook om het inzamelen van handschoenen, schorten en mondkapjes voor zorgpersoneel. Verder wordt er geld ingezameld voor de voedselbank.