Paasvuur geeft skyline van Budel weer kleur

In de afgelopen twee jaar was er door de coronamaatregelen geen paasvuur mogelijk. In 2019 vond het evenement voor het laatst plaats. Toen werd het paasvuur voor de vierde keer gehouden. De lustrumeditie van Paasvuur wordt zaterdag gevierd met een grote vuurwerkshow. Samen met het paasvuur zorgt dit voor een spectaculaire skyline, verwacht Rens Cardinaal, voorzitter van Stichting Evenementen Jeugdclubs Budel.

Ongeschikt

Oude kerstbomen zijn de voornaamste brandstof voor het paasvuur. Cardinaal: ,,In het begin was er de discussie of we snoeihout of houten pallets zouden gebruiken. Beide materialen bleken ongeschikt. Snoeihout vanwege de rookontwikkeling en pallets, omdat er dan spijkers achterblijven.”

Omdat het inzamelen van kerstbomen vanwege de coronamaatregelen maar beperkt mogelijk was, is de paashoop dit keer wat kleiner. Toch heeft de organisatie wat kerstbomen bij elkaar kunnen sprokkelen. In 2020 moesten honderden dennen de versnipperaar in. Dat bezorgde de stichting niet alleen het nodige werk, maar ook een behoorlijke kostenpost.

Quote We hebben toen op zaterdag­och­tend bijna twee uur in het gemeente­huis gezeten Penningmeester Thijs Davits

Nu is de Budelse organisatie het wel gewend om met veel scenario’s rekening te houden. Daarbij is het weer de belangrijkste factor. Zo was het in 2019 vanwege de aanhoudende droogte lange tijd onzeker of het paasvuur door zou gaan. Penningmeester Thijs Davits: ,,We hebben toen op zaterdagochtend bijna twee uur in het gemeentehuis gezeten.” Toen er meer zicht was op de windsnelheid en -richting werd er alsnog groen licht gegeven.

Het houden van paasvuren is vooral een traditie in het oosten van Nederland. Cardinaal: ,,We zijn met het paasvuur begonnen om Jeugdclubs Budel te promoten. Het idee is spontaan ontstaan tijdens een van de jeugdkampen.” Davits: ,,Wij hadden toen nog geen blauwdruk van het evenement, maar de gemeente evenmin. Daarom was het in het begin nog even lastig om een vergunning te krijgen.”

Quote Het paasvuur wordt hier anders gevierd. Eigenlijk is het een mi­ni-festival Rens Cardinaal, voorzitter Stichting Evenementen Jeugdclubs Budel

Voor de Budelse bouwers is de omvang van de paasbult minder van belang dan bij hun collega’s in het oosten van het land. Cardinaal: ,,Het paasvuur wordt hier anders gevierd. Eigenlijk is het een mini-festival.”

Lasergame-arena en foodcorner

Behalve met een grote vuurwerkshow wordt er zaterdag uitgepakt met een lasergame-arena voor de jeugd. Er zijn twee feesttenten en een buitenpodium. Cardinaal: ,,Daarnaast hebben we onze foodcorner uitgebreid. Zo is er onder meer een stand met speciaal bier.”

Zaterdag omstreeks 21.00 uur wordt de vijf meter hoge paasbult op het feestterrein aan de Voorterdijk in Budel ontstoken. Het programma begint om 18.30 uur. Er zijn optredens van Whalebone, OneShot, DJ Vossa en de LocoLoco discoshow. Entree: gratis.