Pand oude Rabo in Heeze verkocht

HEEZE - Het voormalige en leegstaande gebouw van de Rabobank aan de Kapelstraat in Heeze is verkocht en krijgt een nieuwe bestemming.

De bank wacht nog op toestemming van de gemeente Heeze-Leende voor een spoedige plaatsing van een geldkiosk met pin- en stortmogelijkheden. Dit zou moeten gebeuren op een goed bereikbare en veilige plek in het centrum van het dorp.

Een woordvoerster van de Rabobank wil niet zeggen welke locatie dit wordt. Evenmin kan ze vertellen wie de koper van het voormalige bankgebouw is en welke bestemming het krijgt ,,Het is aan de koper om hierover naar buiten te treden. Uit privacyoverwegingen melden we de naam van de nieuwe koper niet.”

De Rabobank was sinds 1956 op de locatie aan de Kapelstraat gevestigd. In 1967 betrok de bank, die toen nog Boerenleenbank heette, een nieuwe behuizing. Die werd, na enkele verbouwingen, in 1997 vervangen door het huidige pand.