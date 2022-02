Paradijs aan verse producten in centrum Heeze; Van Hooff Culinair opent de deuren

HEEZE - De nieuwe verswinkel van Frank van Hooff aan de Kapelstraat in Heeze is klaar en gaat morgen, dinsdag 15 februari om 10.00 uur voor het eerst open. In het pand was eerst Chinees restaurant De Chinese Muur gevestigd. Van Hooff heeft er naar eigen zeggen een ‘paradijs aan verse producten’ van gemaakt.

,,We bieden hier mooie producten aan in een mooie sfeer", vertelt Frank van Hooff die van huis uit slager is. Zijn slagerswinkel aan de Nieuwendijk lag net iets te ver uit het centrum, vandaar de verhuizing naar de Kapelstraat. ,,Bovendien waren we er uit ons jasje gegroeid. De winkel is sinds maandag gesloten.”

Quote Vers zit in de lift en mensen willen gemak maar ook gezond eten Frank van Hooff

Naast vleeswaren biedt het assortiment verse vis, groente, fruit, noten, kazen en kant-en-klaar maaltijden die in de eigen keuken vers worden bereid. Een logische stap zegt de Heezenaar over het nieuwe concept: ,,Vers zit in de lift en mensen willen gemak maar ook gezond eten.”

Frank van Hooff komt uit een echte slagersfamilie. Zijn opa en oma, Frans en Bertha van Hooff begonnen de zaak aan de Nieuwendijk in 1947. Franks vader Jan bouwde samen met oom Fred de slagerij vervolgens verder uit. Bertha hielp nog tot op hoge leeftijd mee in de winkel.

Jan is inmiddels uit het bedrijf en Frank slaat nu 75 jaar later met Van Hooff Culinair een nieuwe weg in. De winkel aan de Kapelstraat - 165 vierkante meter winkeloppervlakte - is gedeeltelijk ingericht op zelfbediening. Daarnaast zijn versspecialisten aanwezig voor de extra service.

Volledig scherm De inrichting van de winkel. © Frank van Hooff