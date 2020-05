Partycentrum Soerendonk wordt wooncomplex

Eigenaar/uitbater Antoine Verbeten speelde al enige tijd met het idee om met zijn horecabedrijf te stoppen. ,, Mijn ouders hebben de zaak 25 jaar gerund. Toen zij ermee stopten, rolde ik er als het ware vanzelf in en dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling”, zegt Antoine Verbeten.

Hij verbouwde en moderniseerde het nodige met als doel: verkoop. Omdat dat niet zomaar lukte, bleef hij de zaak uitbaten, inmiddels zo’n tien jaar. ,,Maar het wordt steeds moeilijker: in de horeca is het moeilijk om aan personeel te komen, er is sprake van enorme prijsdruk en van flinke concurrentie. Alles bij elkaar reden om te kijken of er geen andere mogelijkheden zouden zijn”, vertelt Verbeten.

Quote Toen mijn ouders ermee stopten, rolde ik er als het ware vanzelf in en dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling Antoine Verbeten

Inmiddels kwam hij in contact met Raymond Smolenaers van de Thallia groep uit Weert, die gespecialiseerd is in het herbestemmen van grote, bestaande panden die vaak tot het erfgoed behoren. Het Soerendonkse Party Centrum - voorheen De Valk - valt in die categorie. Het hoofdgebouw is zo’n honderd jaar oud en is een van de karakteristieke panden aan de Dorpsstraat. ,,Het was ook een wens van de gemeente, dat de voorkant behouden blijft”, zegt Verbeten.

Nieuwbouw

Voor de nieuwe plannen is de medewerking van de gemeente wel vereist omdat het bestemmingsplan aangepast moet worden. Aan het huidige zalencomplex wordt een nieuwbouw gebouwd voor twintig woonstudio’s, elk van zo’n vijftig vierkante meter. Iedere studio krijgt een woonkamer met kitchenette, een slaapkamer en een badkamer. Alles rollator- en rolstoelvriendelijk. ,, We richten ons op Cranendonckse ouderen, die vaak eenzaam zijn maar zelfstandig willen blijven wonen bij leeftijdgenoten in de buurt. Dat kunnen alleenstaanden zijn, maar ook echtparen”, vertelt Raymond Smolenaers.

In het huidige gebouw van het Party Centrum Antoine komen gemeenschappelijke ruimtes: een bibliotheek, een aparte tv-kamer, een hobby-werkkamer, sport- en ontspanningsruimten, een wasruimte en een feestzaaltje voor een feestje met een grotere groep familie en vrienden. Ook komt er een grote gemeenschappelijke keuken.

Quote Het is de bedoeling dat de bewoners gezamen­lijk de maaltijden bereiden en gezamen­lijk, of in groepen, eten Raymond Smolenaers

,,Het is de bedoeling dat de bewoners gezamenlijk de maaltijden bereiden en gezamenlijk, of in groepen, eten. Voor mensen die daar een keer geen behoefte aan hebben is er in de studio’s wel een kitchenette. Maar het is echt de bedoeling dat de bewoners er voor elkaar zijn en ook voor elkaar zorgen”, legt Smolenaers uit.