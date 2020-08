Pastoor Van Meijl (75) blijft Onze-Lieve-Heer ontmoeten in de mens

Moet Andreas­school in Bu­del-Dor­plein blijven?

30 juli BUDEL-DORPLEIN - Het dorpsplatform in Budel-Dorplein wil peilen hoe er in het dorp wordt gedacht over de toekomst van basisschool Sint Andreas. De centrale vraag daarbij is hoe belangrijk de inwoners het vinden dat er een school behouden blijft voor het dorp.