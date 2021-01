‘Pèkske Pronken’ in de zomer bij opening nieuw atelier

MAARHEEZE - Van een boerderij in het buitengebied naar de voormalige schooldirecteurswoning in het centrum van Maarheeze. Het is een hele stap voor Marjolein en Gilbert Hockers. Marjolein ziet met de verhuizing volop nieuwe kansen voor haar naaiatelier, maar het Pèkske Pronken blijft.

Hun woonboerderij aan de Rakerstraat was eigendom van de gemeente Cranendonck en werd onlangs verkocht. Vandaar dat de twee op zoek moesten naar een nieuwe plek. Die hebben ze gevonden in de voormalige schooldirecteurswoning aan de Stationsstraat. Over twee maanden kunnen ze erin.

,,Aan de Rakerstraat kijken we eindeloos ver weg en ons nieuwe huis staat echt in het centrum”, zegt Marjolein Hockers over de grote verandering. In een van de schuren bij de boerderij had Marjolein haar naaiatelier en Gilbert zijn glasblazerij. Gilbert stopt met glasblazen. ,,En ik ga mijn naailessen voortaan geven in het pand aan de Stationsstraat 82a.”

Ze is inmiddels druk doende om het pand naar haar smaak in te richten. ,,Ik zit hier hartstikke mooi. De atelierruimte is groter dan aan de Rakerstraat en ik zit straks veel meer in de kijker”, weet ze. ,,Terwijl ik hier bezig ben met inrichten, komen voorbijgangers al eens even een praatje maken. Dat ben ik aan de Rakerstraat helemaal niet gewend.”

Kostuums voor De Efteling

Enthousiast praat ze over haar plannen. Naast de ruimte voor de naailessen, begint ze ook een winkeltje waar mensen allerhande naaifournituren kunnen kopen: ,,In Geldrop stopte een winkel en ik heb de spullen overgenomen: van knopen, garens, haak- en breinaalden, ritsen tot schoudervullingen.”

Ze begint ook een webshop: wondertime.nl. Verder heeft ze er een eigen ruimte waar ze bezig kan zijn met haar specialiteit: het maken van theater- en carnavalskostuums. Ze heeft daarmee inmiddels wel de nodige bekendheid opgebouwd. Via via kreeg ze opdrachten van De Efteling om kostuums te maken. ,,En dan ligt de lat meteen heel erg hoog”, zegt ze.

Vervolgens vroeg de Eindhovense stadsprins of ze zijn kostuum wilde ontwerpen en er volgden steeds meer opdrachten uit de carnavalswereld: niet alleen prinsenparen maar ook groepen kleedde ze aan. ,,En er kwamen op de naailes veel mensen om een carnavalskostuum te maken. "

Carnavalskostuums showen

Omdat haar klandizie vaak op wisselende avonden kwam, zag niet iedereen het eindproduct van de lessen: ,,Daarom zette ik een activiteit op, op donderdag voor de carnaval, om de carnavalskostuums aan elkaar te showen: het ‘Pèkske Pronken’.”

Dat begon klein, in het Eindhovense Stadspaviljoen, maar omdat er ieder jaar meer mensen op af kwamen, verhuisde de activiteit naar een feesttent op de markt en wordt nu jaarlijks gehouden in het Pullman in Eindhoven.

Omdat dat dit jaar niet doorgaat, wil Hockers het ‘Pèkske Pronken’ komende zomer organiseren op de parkeerplaats bij haar nieuwe atelier: ,,Als het dan weer kan, combineer ik dat met de officiële opening van mijn atelier/winkel”, zegt ze optimistisch.