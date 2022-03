Perfectionistische scheepsbouwer van 17 jaar scoort een 10: ‘Grote droom blijft bouwen superjacht op ware grootte’

Exclusieve superjachten, of het nu gaat om het laatste ‘speeltje’ van de puissant rijke Amazon-baas Jeff Bezos of de varende paleizen van Russische oligarchen, ze waren de afgelopen weken en maanden volop in het nieuws. De schepen van Feico Huysinga uit Heeze zijn vooralsnog heel wat kleiner van omvang, maar trekken eveneens het nodige bekijks.

Hij is pas 17 jaar, maar boten zijn al jarenlang zijn grote passie. Met zijn meest recente creatie scoorde hij onlangs een tien voor zijn profielwerkstuk, zeg maar zijn meesterproef, voor het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven.

Armada van zeil- en motorjachten

De slaapkamer van Huysinga herbergt een armada van zeil- en motorjachten in allerlei soorten en maten. Drie jaar geleden maakte hij van een grote kartonnen doos zijn eerste echte op afstand bestuurbare schip.

Na een post van zijn vader Folkert op LinkedIn kreeg ook de Nederlandse scheepsbouwer Feadship lucht van het bijzondere knutselproject. De jachtbouwer regelde een scheepsdoop bij de werf in Aalsmeer. Met een lengte van bijna 180 centimeter was het kartonnen modeljacht The Future een beetje een vreemde eend in de bijt tussen de meterslange superjachten.

Bovenkant schip weggeblazen

Helemaal vlekkeloos verliep de tewaterlating niet. Een windvlaag blies de bovenkant van het schip. Huysinga: ,,Dat was natuurlijk een flinke tegenvaller, maar ik heb er veel van geleerd.” De opgedane kennis paste hij toe bij zijn profielwerkstuk, zijn meesterproef voor de middelbare school.

Hiervoor nam havo-scholier het ruim 88 meter lange motorjacht Zen onder de loep. Hij werkte maandenlang aan een waarheidsgetrouw 3D-schaalmodel van de scheepsromp (1:100).

Zelf uitvogelen

Dat was een hele uitdaging. ,,Ik had geen foto’s van het jacht in een droogdok, dus het gedeelte dat onder water ligt moest ik zelf uitvogelen”, vertelt Huysinga. Feadship bood uitkomst. ,,Ze kenden me daar nog. Van Feadship heb ik een digitaal bestand gekregen van de versimpelde versie van het ontwerp van een boot die heel erg leek op de Zen.”

Daarnaast kreeg Huysinga onder meer hulp van een technisch tekenaar en een interieurbouwer, die hem hielp met het uitfrezen van de 44 kunststof ribben van het schip. ,,Zij vormen het geraamte van de boot. Hierover gaat de bekleding, de ‘huid’ van het schip.”

Quote Sinds oktober heb ik ieder vrije uurtje in het project gestoken. Voor veel mensen is het profiel­werk­stuk een straf, voor mij een hobby. Feico Huysinga

Voor de opdracht stonden 80 verplichte uren. De perfectionistische scheepsbouwer deed er bijna twee keer zolang over. Huysinga: ,,Sinds oktober heb ik ieder vrije uurtje in het project gestoken. Voor veel mensen is het profielwerkstuk een straf, voor mij een hobby.”

Op afstand besturen

De Heezenaar, die na de havo Maritieme Techniek gaat studeren, is nog lang niet uitgeklust. Het jacht moet nog worden afgebouwd en voorzien van een elektromotor, zodat het op afstand kan worden bestuurd. ,,Maar daar heb ik het driedubbele aan tijd voor nodig. Mijn grote droom blijft het bouwen van een superjacht op ware grootte.”