Peter Fiedler maakt mooiste Lego-carnavalswagen Buulder Buk

Staatsse­cre­ta­ris: situatie rond azc Budel zorgelijk maar niet onhoudbaar

6 februari DEN HAAG/BUDEL - Het gevoel van onveiligheid door incidenten met asielzoekers die wonen in de Nassau-Dietzkazerne in Budel is zorgelijk maar de situatie is niet onhoudbaar. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) heeft dat geantwoord op vragen van de SP-fractie in de Tweede Kamer naar aanleiding van overlast vorige maand in Maarheeze.