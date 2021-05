Pimpbeurt binnentuin Leenderhof zorgt voor meer comfort en beleving

Haringhappen, een museumbezoek, of een ritje in een sportwagen. Het zijn zomaar wat voorbeelden van hartenwensen uit de wensboom bij zorgcentrum Leenderhof in Leende. De wensboom is een initiatief van Hart voor Leenderhof om extraatjes voor de bewoners van het zorgcentrum te regelen. ,,Vaak zijn hele kleine dingen al voldoende om mensen een glimlach op het gezicht bezorgen”, zegt initiatiefneemster Adriënne Hogenhuis.

De opknapbeurt van de binnentuin, die toegankelijk is vanuit het grand café, is tot dusverre het grootste project van Hart voor Leenderhof. Het idee om de tuin op te pimpen ontstond twee jaar geleden toen Hart voor Leenderhof een barbecue voor de bewoners hield. Hogenhuis: ,,In het midden van de tuin stond toen nog een pergola. Het was een groot obstakel voor de vele rolstoel- en rollatorgebruikers.”

Metamorfose

Dankzij de steun van lokale ondernemers en het verenigingsleven ondergaat de tuin nu een flinke metamorfose. Hogenhuis: ,,Vanwege corona hebben wij de plannen even in de parkeerstand moeten zetten, maar ondertussen zijn we doorgegaan met de voorbereidingen.”

Er is gezorgd voor nieuw plantgoed, bankjes, bomen en parasols. Nieuwe plantenbakken en vogelhuisjes zorgen voor meer kleur en fleur. Ook is er een pluktuin aangelegd. Hogenhuis: ,,Hierbij komen schaartjes te hangen, zodat bewoners gemakkelijk takjes en bloemetjes kunnen afsnijden. We hebben er verder voor gezorgd dat er altijd wel iets bloeit in de tuin. Dat komt de beleving namelijk ten goede.”

Activiteitenbegeleidster Sheonagh van der Horst is blij met de opfleurbeurt. Het stimuleert de bewoners om de buitenlucht op te zoeken, aldus Van der Horst: ,,En dat is belangrijk. Op die manier blijven ze in beweging.” De nieuwe tuin prikkelt ook om zelf met iets aan de slag te gaan. Van der Horst: ,,De pluktuin is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast roept het herkenning op bij mensen die vroeger hebben getuinierd. De nieuwe parasols maken het bovendien een stuk prettiger om bij warme temperaturen buiten te zitten.”

Zaterdag wordt de tuin heropend, dan trakteert de Leendse ondernemersvereniging de bewoners van Leenderhof op taart.