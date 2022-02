Plan voor fietspad tussen Leende en Sterksel; kosten: 2,2 miljoen

In het onderzoek is uitgegaan van de aanleg van een vrijliggend fietspad, vanaf de komgrens van Leende tot aan de Beukenlaan in Sterksel. Het fietspad komt volgens plan ten zuiden van de Oostrikkerdijk en Oostrikkerweg te liggen en wordt 3,5 meter breed. Voor de aanleg moet de gemeente nog wel gronden van particulieren aankopen.

Het tweede deel van het fietspad richting Sterksel wordt aangelegd op de Beukenlaan. Daar worden rode fietssuggestiestroken op de weg aangebracht. Een gescheiden fietspad is daar volgens de onderzoekers van Civil Support niet nodig. De Kloosterlaan wordt volgens planning nog dit jaar verhard en de verwachting is dat in de Beukenlaan het gemotoriseerd verkeer dan flink afneemt.

Quote Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar dit is het enige reëel haalbare traject Frank de Win, wethouder Heeze-Leende

De wens voor een nieuw fietspad tussen de twee dorpen komt vanuit de dorpsraden en inwoners van Leende en Sterksel. Op de Oostrikkerdijk en Oostrikkerweg wordt regelmatig te hard gereden.

Beide wegen zijn nu voorzien van fietssuggestiestroken, maar de combinatie van fietsers en auto's op dezelfde weg, zorgt er weleens voor onveilige situaties. Sinds 2016 zijn er drie ongelukken gebeurd met materiële schade.

In juni 2021 is een grootschalig verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij op de spoorwegovergang ter hoogte van de Oostrikkerweg voertuigen, fietsers en voetgangers zijn geteld. Op werkdagen maken er tussen 1.100 en 1.600 voertuigen en zo'n 100 fietsers en voetganger gebruik van de overweg.

Cofinanciering mogelijk

De optie van het fietspad langs de drie genoemde wegen is de enige die is onderzocht, aldus verkeerswethouder Frank de Win (CDA): ,,Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar dit is het enige reëel haalbare traject.”

De aanleg wordt geschat op 2,2 miljoen euro. Volgens het plan moet ook de spoorwegovergang aangepast worden. Die werkzaamheden zijn globaal in de raming opgenomen, maar het is onduidelijk wat de kosten zullen zijn en het is ook nog niet bekend of Prorail hieraan wil meebetalen.

Het project komt in elk geval wel in aanmerking voor een subsidie vanuit het rijk, via de regeling ‘Investeringsimpuls verkeersveiligheid’. Een cofinanciering vanuit Smartwayz is ook nog mogelijk.

Aankoop gronden van particulieren

Groot risicopunt in de aanleg is dat de gemeente nog gronden moet aankopen van particulieren. De gemeente gaat proberen op basis van vrijwilligheid overeenstemming te bereiken over verkoop.

In het totaalbedrag van 2,2 miljoen zit ook de grondaankoop berekend op deze ‘minnelijke verwerving’. Maar uit een eerdere inventarisatie is gebleken dat er onder de eigenaren weinig tot geen bereidheid bestaat gronden te verkopen voor de aanleg van het fietspad.

De gemeenteraad beslist 7 maart over het toekennen van de 2,2 miljoen euro.