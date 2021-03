Plek zat in de De Bulders in Heeze; maar provincie ziet extra woningen niet zitten

Corona­vrije bubbels in het onderwijs: met een proef van Fontys, TU/e en Summa kan het misschien dit voorjaar al

18 februari EINDHOVEN - Les krijgen in een coronavrije en veilige omgeving. Als het aan Fontys, TU/e en Summa ligt, kan dit komend voorjaar al op bescheiden schaal door een nieuwe methode van testen. Het is niet een test die bepaalt of je het gebouw in mag, maar een app. En er worden geen reguliere sneltests gebruikt.