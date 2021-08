Poëtische fietstocht in schitterend decor is een regelrechte hit

Politie en justitie willen imago vermoorde Wies Hensen ombuigen tijdens onderzoek

11:29 BUDEL/DOMMELEN - Politie en OM trekken de komende weken alles uit de kast in een uiterste poging om met een nieuw DNA-spoor de moord op Wies Hensen op te lossen. En meteen haar hardnekkige imago van rauwdouwer te nuanceren. In de hoop het publiek vooral te laten praten en denken over de dader in plaats van roddelen over het slachtoffer.