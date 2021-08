Politie en justitie willen imago vermoorde Wies Hensen ombuigen tijdens onderzoek

Ze stond bekend als rauwdouwer, kroegtijger. ‘Dikke Hens’ werd ze in Budel en Weert genoemd, zelfs in een liedje en ook in de krant. Van dat imago kwam de in 1989 vermoorde en voor oud vuil achtergelaten Wies Hensen (32) ook na haar dood nooit meer af. Dat beeld willen politie en justitie de komende weken zien om te buigen, of in elk geval nuanceren.