Politie houdt vrouw (23) in Budel-Schoot aan die hakbijl en mes bij zich draagt

BUDEL-SCHOOT - Een 23-jarige vrouw is vrijdagnacht aangehouden omdat zij GHB, een hakbijl en een mes in haar auto vervoerde. Agenten kwamen haar op het spoor, omdat de vrouw op de kruising van de Pater Ullingsstraat en de Grootschoterweg in Budel-Schoot foto's van de politie aan het maken was.