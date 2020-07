Politiebureaus Maarheeze en Valkenswaard mogelijk naar Leende

Carnavals­clubs Cranendon­ck, Leende en Sterksel hakken in september de knoop door

10 juli CRANENDONCK/LEENDE/STERKSEL - De carnavalsverenigingen in Cranendonck, Leende en Sterksel nemen in september een besluit over de invulling van het komende carnavalsseizoen. Waarschijnlijk wordt dan ook een knoop doorgehakt over het wel of niet doorgaan van de carnavalsoptochten.