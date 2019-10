Politiek Cranendonck laat mist hangen in platanendebacle

Het is begin 2017 als duidelijk is dat er nu écht actie moet worden ondernomen. In drie straten in Budel is een probleem met 36 platanen. Die bomen zijn jarenlang genegeerd. Doordat ze nooit zijn gesnoeid, zorgen ze voor veel overlast, bijvoorbeeld omdat wortels dwars door rioolbuizen groeien. Na jarenlang gemor komt wethouder Frans Kuppens in januari 2017 met een plan voor kap en herplant. Dat plan moet voor eens en altijd een einde maken aan overlast, en de lanenstructuur in ere herstellen. Een monsterklus waarvoor hij 42.000 euro nodig heeft. De raad geeft op 31 januari 2017 groen licht voor het plan met bijbehorende kosten. Wat raadsleden dan nog niet weten is dat een dag eerder in een interne mail wordt gesproken over een kostenplaatje dat véél hoger ligt. Die mail blijft onbesproken tijdens de raadsvergadering.