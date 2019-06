Politiek Cranendonck ontevreden over afvalplan

Dat de burger gestimuleerd moet worden om zijn afval beter te scheiden is geen discussiepunt. De huidige 75 kilo restafval per persoon per jaar moet in 2025 teruggebracht zijn naar zo’n 30 kg in 2025. De wethouder wil dat bereiken door de grijze minicontainers af te schaffen en het restafval te laten ophalen in zogenaamde restafvaltariefzakken met een inhoud van dertig liter. Volgens Van der Wiel stimuleert dit de burger om beter te scheiden. Er verdwijnt nu nog te veel recyclebaar afval, zoals glas, stoffen, plastic en papier in de grijze container.