Politiek Cranendonck: renovatie De Smeltkroes hoog op agenda

De renovatie van De Smeltkroes in Maarheeze is een van de hoofdlijnen in de raadsagenda van Cranendonck. Het college gaat die raadsagenda nu ‘vertalen’ in een uitvoeringsprogramma. Om de opknapbeurt volop in de picture te houden in het gemeentehuis in Budel, hield Stefan den Ouden dinsdag een warm pleidooi in de commissievergadering.

Den Ouden - zelf eigenaar van cultureel centrum Het Muziekhuis in Maarheeze - wil dat De Smeltkroes ook na de verbouwing als theater doorgaat, nu De Borgh ook een theaterfunctie heeft gekregen. De Smeltkroes heeft in 35 jaar een zekere reputatie opgebouwd in de theaterwereld met optredens van onder anderen Youp van ‘t Hek, Herman Finkers en Karin Bloemen.

Quote Als u van tijdreizen houdt, ga dan naar De Smeltkroes dan stapt u moeiteloos de jaren 80 binnen Stefan den Ouden

De laatste jaren gaat de programmering een stuk moeizamer, mede doordat het gebouw sterk is gedateerd. ,,Als u van tijdreizen houdt, ga dan naar De Smeltkroes. Dan stapt u moeiteloos de jaren 80 binnen. En het onkruid groeit tot kniehoogte rond het gebouw”, aldus Den Ouden.

Het steekt de mensen in Maarheeze dat tegelijkertijd met het verval van De Smeltkroes, De Borgh in Budel is getransformeerd tot een nieuw modern gemeenschapshuis met een theaterfunctie. ,,In plaats van te kijken hoe De Smeltkroes kon worden geholpen, kwam de focus in het gemeentehuis te liggen op een nieuw theater in Budel. Dat voelt voor veel mensen in Maarheeze als een steek onder water.”

Quote Staat er volgend jaar een nieuwe Smeltkroes? Dat denk ik niet, maar het is duidelijk dat er werk aan de winkel is in Maarheeze Carry van Rooij, Elan

Fractievoorzitter Carry van Rooij van Elan gaf in een reactie aan dat het signaal van Den Ouden klip en klaar is: ,,Alle fracties zijn het er over eens dat er een nieuwe Smeltkroes moet komen. Daar is geen discussie over. Het staat hoog op het lijstje. Maar staat er volgend jaar een nieuwe Smeltkroes? Dat denk ik niet. Daar moet je ook reëel in zijn. Maar het is duidelijk dat er werk aan de winkel is in Maarheeze.”

Jordy Drieman van de VVD zei ook dat de renovatie van De Smeltkroes hoog op de agenda moet staan en verwacht nog dit jaar de eerste plannen via het participatieproject Zeg 't Mares onder ogen te krijgen. ,,Zij krijgen de ruimte om tot een breedgedragen gemeenschapsvoorziening voor Maarheeze te komen. En dan horen we graag welke centjes er nodig zijn. Wat ons betreft horen we dat liever morgen dan volgende week.”