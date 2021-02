Politiek Cranendonck verdeeld over reactie staatssecretaris op kamervragen azc; ‘We krijgen 0,0 steun uit Den Haag’

Een trap in de maag van de burgemeester. Zo vat fractievoorzitter Carry van Rooij van oppositiepartij ELAN de reactie van Broekers-Knol samen. ,,Zoek het daar maar uit met jullie azc. Dat is wat ik lees in haar antwoorden. En dat terwijl onze burgemeester er alles aan wil doen om de veiligheid te verbeteren”, aldus Van Rooij.

Staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) reageerde vrijdag op kamervragen van SP-fractielid Jasper van Dijk. Aanleiding was het zoveelste incident in Maarheeze. Drie jonge asielzoekers zaten op de oprit van een huis bier te drinken. Politie was niet meteen beschikbaar en de mannen vertrokken pas toen buurtbewoners zich verzamelden bij de oprit. ,,Een zorgelijk bericht”, aldus Broekers-Knol over het incident.

‘Situatie is niet onhoudbaar’

Een kleine groep bewoners van het azc in Budel gaat regelmatig over de schreef met irritant en soms zelf crimineel gedrag. Het is een optelsom van incidenten die zorgt dat mensen in Maarheeze en Budel zich steeds minder veilig voelen in hun eigen dorp. De staatssecretaris hierover: ,,Dat is zorgelijk. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat de inspanningen die worden verricht om de overlast aan te pakken ervoor zorgen dat de situatie niet onhoudbaar is.”

Quote Voor een structure­le oplossing is meer tijd nodig Hans Teklenburg, CDA

Onlangs presenteerde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers plannen om het azc op de verouderde NassauDietzkazerne in Budel op te knappen. De gemeenteraad van Cranendonck heeft in december vorig jaar aangegeven pas akkoord te gaan als het rijk met aanvullende maatregelen komt om de huidige problemen rond de veiligheid en leefbaarheid aan te pakken. Burgemeester Roland van Kessel zegde toe hier mee aan de slag te gaan. De reactie van Broekers-Knol doet CDA-fractievoorzitter Hans Teklenburg nog niet wanhopen: ,,Voor een structurele oplossing is meer tijd nodig. Ik heb begrepen dat er volop overleg is.”

Lokaal maatwerk

Ook VVD-fractievoorzitter Jordy Drieman verwacht dat er achter de schermen druk wordt overlegd om de veiligheid en leefbaarheid in Maarheeze en Budel te verbeteren. ,,In de reactie van Broekers-Knol lees ik dat ze het probleem erkent. Ik heb er vertrouwen in dat er overleg is over lokaal maatwerk”, zegt Drieman.

Carry van Rooij van oppositiepartij ELAN vindt de reactie van de staatssecretaris juist zwaar tegenvallen: ,,We krijgen als Cranendonck 0,0 extra steun vanuit Den Haag. Voor extra politiecapaciteit verwijst ze naar de regioburgemeester. Maar Eindhoven heeft zelf ook een tekort aan politiemensen.”