Politiek en buren willen geen varkens meer op VIC-terrein Sterksel

STERKSEL - Wethouder Frank de Win (CDA) van Heeze-Leende gaat er zijn stinkende best voor doen om er voor te zorgen dat op het terrein van het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel geen veehouderij en geen mestvergister meer komt. Dat heeft hij beloofd aan de gemeenteraad.

CDA-raadslid Jos Vos is zelf melkveehouder. Daarom had hij eigenlijk in de loop van het afgelopen jaar wel een bezoekje van de gemeente verwacht. Immers: de gemeenteraad had een voorstel (motie) aangenomen waarin het college werd gevraagd met boeren die daar prijs op stellen in gesprek te gaan over hun toekomstperspectief. En ze eventueel te helpen bij het maken van de keuze: doorgaan of niet.

Unaniem

Maar Jos Vos kreeg geen bezoek van de gemeente. En daarom kwam hij bij de begrotings-raadsvergadering opnieuw met een motie. Met daarin de oproep om nu niet langer af te wachten en te gaan praten met boeren en ze te helpen. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Ook een tweede motie van Vos kreeg steun van de gemeenteraad. Hierin roept het CDA (met steun van D66) B en W op zich in te zetten voor een volledige sanering van het VIC in Sterksel. Het VIC is de varkens-onderzoeksboerderij van de Wageningse Universiteit. Tot vorig jaar zaten daar zo'n 2400 vleesvarkens en 370 fokzeugen op stal. Maar 'Wageningen’ is het innovatiecentrum aan het afbouwen. Eind 2020 gaat het dicht.

Geen veehouderij

Iedereen in de politiek in Heeze-Leende wil dat er geen veehouderij meer komt op het terrein dat tegen de natuur aan ligt. Ook de omwonenden. En Jos Vos kan dat weten, want hij is zelf Sterkselnaar. Hij vertelde maandagavond dat inmiddels vier veehouders in de omgeving van het VIC zich genoodzaakt zagen te stoppen omdat het de vergunningvoorwaarden op die plek steeds lastiger werden.

Het VIC had daar geen last van. Dat had een uitzonderingspositie omdat er onderzoek werd gedaan dat van belang was voor de sector en het milieu. ,,En dat was ook goed. Ik was er trots op dat dat in mijn dorp gebeurde", zei Vos.

Zorg

Maar nu het VIC stopt in Sterksel, is er zorg bij Vos en bij omwonenden, dat de universiteit de boel verkoopt en dat er opnieuw een intensieve veehouderij komt. Eerder verwees de wethouder bezorgde omwonenden naar de universiteit. Immers: de gemeente is niet eigenaar van de grond. ,,Maar daarmee legt u een veel te grote druk bij omwonenden", zei Vos, ,,die kunnen niet op tegen zo'n grote partij".

Het college van B en W heeft nu beloofd overleg met de provincie en met Wageningen te starten. Doel: de provincie er toe bewegen sanering van deze varkenshouderij met mestvergister (deels) te subsidiëren en te voorkomen dat er weer een intensief agrarisch bedrijf komt.

Goed plan