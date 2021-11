Politiek Heeze-Leende: bouwen, bouwen, bouwen

Delen per e-mail

Ook in Heeze-Leende is het momenteel voor veel mensen lastig om een passende woning te vinden. De fracties zien graag dat er meer wordt gebouwd; niet alleen in De Bulders maar ook aan de Breedvennen in Leende.

,,Toen er in 2010 plannen waren voor nieuwbouw aan de Breedvennen, heeft de gemeente er gronden aangekocht. Volgens mij doen we er niets mee. Laten we er nu plannen voor woningbouw ontwikkelen”, stelde PvdA-fractievoorzitter Marten de Lange voor.

Randen opzoeken

Volgens wethouder Pieter van der Stek (D66) is contractueel vastgelegd dat eerst nieuwbouwwijk De Bulders vol moet worden gebouwd, voordat de Breedvennen aan de beurt is. Desondanks stemde een meerderheid van de raad in met het plan van de PvdA.

Ook coalitiepartij Lokaal Heeze-Leende stemde voor. De fractie vindt de woningnood zo hoog, dat het college best eens de randen van wat is toegestaan mag opzoeken.

Sociale woningbouw in hogere versnelling

De raad wil ook beter zicht krijgen op het woningprobleem. Een voorstel van Partij voor Oud en Jong om te kijken hoeveel woningzoekenden er in de gemeente zijn en hoe groot het woningtekort is, werd in meerderheid aangenomen.

Het college moet ook in overleg met de woningcorporaties. De boodschap die de wethouder er moet overbrengen is duidelijk: de sociale woningbouw moet in een hogere versnelling. De gemeente kan zelf ook een steentje bijdragen om daar waar mogelijk de procedures voor woningbouw te verkorten en te vereenvoudigen.

Zelfbewoningsplicht

De gemeenteraad hoopt ook dat met een ruimere zelfbewoningsplicht meer woningen beschikbaar komen voor de inwoners en dan met name voor starters en middeninkomens. Een motie van de PvdA haalde het nipt.

Ook in Heeze-Leende worden woningen opgekocht door kapitaalkrachtige beleggers die ze doorverhuren. De zelfbewoningsplicht moet dit voorkomen. Volgens wethouder Frank de Win (CDA) is er in Heeze-Leende al een zelfbewoningsplicht van vijf jaar voor nieuwbouwwoningen op gemeentegrond.

De PvdA pleitte er in de motie voor ook voor nieuwe woningen op percelen van private partijen en bij latere doorverkoop een zelfbewoningsplicht op te nemen. Algemeen Belang en het CDA stemden tegen.

Dorpsplein in Leende

De raad vindt verder dat het tijd wordt dat Leende een heus dorpsplein krijgt. Een PvdA-voorstel waarin het college wordt opgeroepen in 2022 met een plan komen, haalde een meerderheid. Ook op dit punt ging coalitiepartij Lokaal Heeze-Leende mee met de oppositie. De twee andere coalitiepartijen CDA en D66 stemden tegen.

Uiteindelijk werd de gemeentelijke begroting unaniem vastgesteld.