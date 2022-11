Politiek Heeze-Leende: ‘Energietoeslag voor meer inwoners’

HEEZE-LEENDE - De gemeente Heeze-Leende heeft het huishoudboekje voor de komende jaren prima op orde. Er is zelfs geld over. De gemeenteraad wil dan ook dat het college een gedeelte ervan inzet voor huishoudens die moeite hebben om rond te komen.

De raad nam maandagavond tijdens de behandeling van de begroting unaniem een voorstel aan om meer mensen in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag. Veel mensen hebben het zwaar nu de inflatie torenhoog is en ook de energiekosten de pan uit rijzen.

Nu krijgen alleen huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum de toeslag van 1.300 euro. De grens moet als het aan de fracties ligt, worden opgerekt naar 130 procent.

Volgens wethouder Jan de Bruijn gaat dat de gemeente 150.000 tot 200.000 euro kosten. Hij gaat overleggen of de uitbreiding van de doelgroep is in te passen in het uitkeringssysteem waarin Heeze-Leende samenwerkt met de twee andere A2-gemeenten: Valkenswaard en Cranendonck. ,,Dat wordt best een lastig verhaal lijkt me. Maar ik ga sowieso kijken voor meer maatwerk voor onze inwoners”, zei de wethouder.

De raad wil verder dat De Bruijn snel met een voorstel komt om breder naar armoedesituaties binnen gezinnen te kijken. De wethouder zegde dat toe. Hij werkt binnen de A2-gemeenten al aan een armoedebeleid onder de noemer ‘actieplan bestaanszekerheid’.

Snel verbreden fietspaden

Waar bij de jaarlijkse behandeling van de begroting vaak felle debatten worden gevoerd, waren de fracties het maandagavond over de meeste punten eens. Zo moet het fietspad aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel al in 2023 worden verbreed in plaats van in 2024.

De gemeente gaat ook snel aan de slag met het opknappen en verbreden van het fietspad aan de Sandermannen en de verharding van de Ronde Bleek in Sterksel. Dat geldt ook voor de herinrichting van de wegen Oudenmolen en Iras.

De gemeenteraad was verder unaniem over het aanpakken van de verrommeling van de openbare ruimte. En wethouder De Bruijn moet voor maart 2023 een kunst- en cultuurnota op tafel hebben liggen. Het college moet ook snel met een plan van aanpak komen over hoe de gemeente de restgronden in de nieuwbouwwijk De Bulders wil gaan invullen.

Ozb omhoog

De raad was wel verdeeld over de voorgestelde verhoging van het tarief van de onroerende zaak-belasting. ,,Het is niet verstandig om in een situatie van hoge inflatie, waarbij ook voor de gemeente alles duurder wordt, de bijdrage door de inwoners te verminderen”, verdedigde kersvers D66-raadslid Yvonne van der Veer haar amendement.

De verhoging moet elk jaar 138.000 euro extra opleveren. Het CDA en de Partij voor Oud en Jong (PvOJ) waren tegen. ,,We hebben ruimte in de begroting, laten we die ruimte dan ook gebruiken om de ozb niet verder te verhogen”, zei Frans Maas van PvOJ.