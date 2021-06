Politiek Heeze-Leende: ‘Zoekgebieden windmolens en zonneparken samen met inwoners en betrokken instanties vastleggen’

HEEZE-LEENDE - Waar in Zuidoost-Brabant is plek voor windmolens en zonneweides? In de eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES) zijn per gemeente potentiële zoekgebieden ingetekend waar grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt. Heeze-Leende wil de mogelijke locaties binnen haar gemeentegrenzen met inwoners, bedrijven en betrokken instanties tegen het licht houden.