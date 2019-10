Ponyfarm Leende: goede herinneringen aan Jill, Lady en Hansje

Analyse Ook Hee­ze-Leen­de waagt zich nog niet aan fu­sie-oor­deel

15:00 HEEZE-LEENDE - Met de benen op tafel en de deur op slot sprak de gemeenteraad van Heeze-Leende voor de zomer over een mogelijk fusie met Valkenswaard en Cranendonck. Maandag de 14e gebeurt dat in een openbare vergadering. Maar een besluit is nog niet in zicht.