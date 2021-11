Poort van Brabant in Maarheeze verzorgt ‘Deutsche Abend’; van Heino, Oktoberfest tot après-skimedley

Overgangen

Dat uit zich tijdens de repetitie: af en toe moet een bepaalde sectie van zijn orkest zich even apart laten horen om vervolgens wat tips mee te krijgen om het nog beter te laten klinken. Het zijn vooral de overgangen van de verschillende nummers van een Heino-medley of de après-ski-medley die goed afgestemd moeten worden tussen orkest en de solisten. De muzikanten pakken het snel op en Van Zutven ziet het optreden, over twee weken, helemaal zitten: ,,We hebben nog twee repetities, om de puntjes op de i te zetten”, houdt hij zijn muzikanten voor.

,,We hadden eigenlijk graag in oktober willen optreden, want we hebben ook wat nummers in de oktoberfest-sfeer, maar dat was echt te kort dag”, aldus muzikant Jan Valkenburg. Hij vertelt dat er gekozen is voor een themaconcert met Duitse muziek: ,,We hebben al eens een Hollandse avond gehad en een avond met filmmuziek en die zijn goed bevallen. Misschien dat we in de toekomst ook eens een avond met Franse muziek verzorgen of met songfestivalsongs.” Bovendien vinden vooral de jongere muzikanten de Deutsche Abend leuk om te doen. ,,Het neigt toch af en toe naar de sfeer van een oktoberfest”, stelt Valkenburg. Wietse Reitsma, die trombone speelt, beaamt dit. Hoewel zijn T-shirt van heavy metalband Aman Amarth anders doet vermoeden, vertelt hij dat het spelen van de Duitse nummers hem goed bevalt. ,,Ik ben sowieso blij dat we weer kunnen spelen, met elkaar muziek kunnen maken”, zegt hij.