Poort van Brabant stopt repetities, EMM Budel gaat door

De Maarheezer Muziekvereniging De Poort van Brabant (PvB) heeft direct na afloop van de persconferentie van premier Rutte, afgelopen dinsdag, een mailtje naar de leden gestuurd met de mededeling dat er tot nader order niet meer gerepeteerd wordt. Dat geldt voor alle geledingen: het koor Port Vocalis, het Groot Orkest, Klein Orkest en de slagwerkgroepen.

Oplopende besmettingen

,,Theoretisch gezien hadden we mogen doorgaan, maar gezien het aantal oplopende besmettingen - ook in onze gemeente - hebben we besloten dat we in ieder geval de komende vier weken niet repeteren. Daarover hebben we overlegd met onze dirigenten”, zegt Geoffrey Kolijn, voorzitter van de PvB.

,,Niemand verbiedt de repetities, maar wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Doorgaan met repeteren vinden we gevoelsmatig niet kloppen: thuis mag je maximaal drie mensen ontvangen en muziek maken met dertig man mag weer wel”, vult Kolijn aan.

Dat er niet gerepeteerd kan worden, gooit behoorlijk wat roet in het eten van de muziekliefhebbers. Koor Port Vocalis was druk doende om een fraai kerstconcert te kunnen geven en het Groot Orkest en het klein Orkest zaten in de voorbereiding voor een Nieuwjaarsconcert in januari. Die gaan niet door. Ook het Dickens Festijn in december en het project Musique Spectaculaire Classique, gepland in juni, zijn geschrapt. ,,Stel dat we in januari weer kunnen repeteren, dan gaan we hard werken om voor de zomervakantie nog iets moois te kunnen doen”, zegt Kolijn.

Overlegd met leden

Ook de Budelse Harmonie EMM neemt zijn verantwoordelijkheid, maar laat vooralsnog de repetities wel doorgaan. ,,We hebben dit overlegd met de leden en die gaan graag door, uiteraard met maximaal dertig mensen en daarbij houden we ons strikt aan de regels”, zegt voorzitter Johan Vos.

Omdat er in de grote zaal van De Borgh gerepeteerd wordt, kan er meer dan genoeg afstand gehouden worden. Er is bovendien een goede airco aanwezig. ,,We hebben de harmonie opgesplitst in twee groepen, eigenlijk twee harmonieën. Eerst repeteert de ene groep, dan wordt de zaal goed gelucht en daarna repeteert de andere groep. De slagwerkgroep en de Jeugdharmonie zijn kleiner en die kunnen sowieso moeiteloos ver genoeg uit elkaar staan”, legt Vos uit. ,,We hechten altijd aan aanwezigheid, maar in dit geval laten we het ook aan de leden of ze wel of niet komen repeteren. Wie zich niet veilig voelt, blijft thuis”, aldus Vos.

In 2021 bestaat EMM honderd jaar. In oktober 2021 staan de Budelse Proms gepland. ,,Eind december nemen we een besluit of dit kan doorgaan”, aldus Vos.