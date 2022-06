Porsche verwoest bij aanrijding tegen boom in Heeze

Wachtlijst verpleeg­huis groeit in Zuid­oost-Bra­bant, nieuwbouw geen optie door gebrek aan personeel

EINDHOVEN - Zuidoost-Brabant stevent af op een zorginfarct. In anderhalf jaar tijd is het aantal ouderen in de regio Eindhoven dat wacht op een plek in een verpleeghuis met 24 procent gestegen, van 1200 naar 1487. Ondertussen zien zorginstellingen zich genoodzaakt tot een bouwstop, bij gebrek aan personeel.

14 juni