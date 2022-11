Posters in Jumbo Maarheeze voor sluiting azc blijken een vervelende fout

MAARHEEZE - De CDA-advertenties waarop gepleit wordt voor het sluiten van het azc in Budel hadden nooit op het smartscreen van de Jumbo in Maarheeze mogen verschijnen. Dat dit toch gebeurde, komt door een vervelende samenloop van omstandigheden.

Dit zegt Wim Lagarde van het bedrijf Dutchital Media, die niet alleen het beeldscherm bij de Jumbo in Maarheeze van advertenties voorziet, maar jaarlijks ruim 5500 commercials op schermen bij tal van supermarkten, zorginstellingen en bij festivals en sportevenementen verzorgt. ,,Ik vind het erg genoeg dat dit gebeurd is. We doen nooit iets met politiek. Eerlijk is eerlijk: hier hebben we een fout gemaakt”, zegt Lagarde.

Verre blijven van politiek getinte advertenties

Normaliter maakt zijn bedrijf de advertenties zelf, waardoor ze zien wat er op de schermen komt. In het geval van de gewraakte advertenties kwamen die van een reclamebureau, waarmee het bedrijf een goede relatie heeft. ,,Ze leveren altijd hun advertenties netjes op maat aan, daar hoeven we nooit iets aan te doen”, aldus Lagarde. Wel worden de advertenties altijd even bekeken en dat is in dit geval door drukte niet gebeurd. ,,Dat had al niet mogen gebeuren. Niemand wil politiek getinte advertenties op zijn scherm en wij willen daar ook verre van blijven”, stelt Lagarde.

De advertenties werden in maart, in de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad op het smartscreen geplaatst. Tot overmaat van ramp is er ook een foutje gemaakt bij het inboeksysteem, waardoor niet alleen tijdens de gevraagde periode – van 7 tot en met 16 maart 2022 – de advertenties op het scherm verschenen, maar ook daarna nog, net zoals vorige week. ,,Dat is een domme fout”, vindt Lagarde. Inmiddels zijn de advertenties verwijderd.

Programmeerfoutje

Ook het CDA Cranendonck vindt de kwestie zeer vervelend. CDA-raadslid Wouter Boelens: ,,We hebben de advertenties in maart, in de verkiezingstijd, bij een reclamebureau ingeleverd. Het was zeker niet de bedoeling om die advertenties nu op het scherm te zetten. Het blijkt te gaan om een programmeerfoutje.”