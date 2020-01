Pot met geld voor experimenten vernieuwing in de zorg Weert, Nederweert en Cranendonck

BUDEL - Inwoners van Cranendonck, Weert en Nederweert met vernieuwende ideeën op sociaal gebied kunnen daarvoor geld krijgen. De gemeenten trekken samen drie ton uit voor sociale experimenten die zorgen voor vernieuwing in de zorg.

Concrete voorbeelden wil wethouder Marcel Lemmen nog niet noemen want ‘de creativiteit moet van de gemeenschap zelf komen.’ Maar gedacht kan worden aan initiatieven op het gebied van talentontwikkeling of duurzaam samenwerken.

In de gemeente Weert hebben ze al ervaring met dit soort projecten zoals KunstWerk. Daarbij gingen jongeren in 2016 via theaterlessen en beeldende kunst aan hun zelfvertrouwen werken, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt zienderogen toenamen.

Volgens wethouder Lemmen wordt er met veel enthousiasme gewerkt aan ideeën. ,,In Weert is bijvoorbeeld een initiatief voor een ‘huis van de gemeenschap’ maar dan breder dan een gewone huiskamerfunctie. Ook is er een initiatief voor een speelplek voor mensen met een beperking.”

Waarde voor de hele gemeenschap

Het geld is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan vernieuwing in de zorg. ,,Het moeten initiatieven zijn met een waarde voor de hele gemeenschap", zegt Lemmen. ,,We willen dat mensen samen gaan nadenken over wat ze nodig hebben en hoe ze daar maar aan de slag kunnen gaan.”

Inwoners, verenigingen en organisaties kunnen op drie momenten hun ideeën indienen: De eerste deadline is 31 januari. Daarna kan aanmelden nog op 31 oktober 2020 en 30 april 2021. De beste ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit de subsidiepot. ,,We hebben ook een aanjager aangesteld tot wie initiatiefnemers met vragen zich kunnen wenden", zegt Lemmen. Deze ambtenaar van de gemeente Weert gaat zich bezighouden met het project.