Potloodventer laat broek drie keer zakken in Heeze

Bevalling ruimtebaby vier jaar uitgesteld: bedenkers Eindhovens bedrijf na paar maanden alweer uit elkaar

8:49 EINDHOVEN - Een vrouw in de ruimte laten bevallen. Dat was de prikkelende ambitie waarmee het Eindhovense bedrijf SpaceLife Origin een aantal maanden geleden nationale en internationale aandacht kreeg. Inmiddels zijn de twee bedenkers van het plan alweer uit elkaar. De bevalling is met vier jaar uitgesteld.