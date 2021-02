Primeur voor uit Dorplein afkomstige kunstenaar

BAARLE-NASSAU - ‘De Poort van Baarle’ is het eerste permanente kunstwerk in de openbare ruimte van de uit Budel-Dorplein afkomstige kunstenaar Tim Hoefnagels. Het is meteen een blikvanger van jewelste.

Fietsers op het Bels Lijntje, de fietsroute tussen Tilburg en Turnhout, kunnen het kunstwerk dat onlangs werd geplaatst langs de Boschovenseweg in Baarle-Nassau bijna niet ontgaan. Ze rijden er namelijk onderdoor en daarnaast torent ‘De Poort van Brabant’ flink de hoogte in.

Tim Hoefnagels (32), inmiddels in Eindhoven woonachtig, heeft een voorliefde voor grote installaties. ,,Daardoor worden mensen een onderdeel van het kunstwerk”, vertelt Hoefnagels, die het grote gebaar naar eigen zeggen niet schuwt. Een van zijn eerdere installaties was te zien bij het festival Down The Rabbit Hole in Beuningen. Een uitbreiding hierop zou het afgelopen festivalseizoen zijn première beleven, maar dat ging vanwege corona niet door. Andere kunstwerken van zijn hand reizen het hele land door. Hoefnagels werkt onder meer met hout, staal en polyester. Vaak zit er beweging en techniek in zijn werk. Arbeid is een terugkerend thema.

Bijzonder

‘De Poort van Baarle’ is zijn eerste permanente kunstwerk in de openbare ruimte. En dat is best bijzonder, stelt Hoefnagels: ,,Want ik ben relatief jong. Vaak worden hiervoor meer ervaren collega’s gevraagd.”

De opdracht voor het zeven meter hoge en 4000 kilogram wegende kunstwerk in Baarle-Nassau kreeg Hoefnagels in 2016. Dit in verband met de viering van 150 jaar Bels Lijntje, de voormalige spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout. Ter voorbereiding op het project fietste hij langs het Bels Lijntje. ,,Op de plek waar het kunstwerk is geplaatst groeien de bomen naar elkaar toe. Daardoor lijkt het op een natuurlijke stationshal.”

Triomfboog

Met zijn ontwerp speelt Hoefnagels hierop in, maar met een beetje fantasie kunnen fietsers er ook een triomfboog, boomhut of creatie uit De Efteling in herkennen. Zijn kunstwerk is gemaakt van cortenstaal. Daardoor krijgt het straks een oranje-bruine roestkleur. Ook de knalgele ramen vallen op. Hoefnagels: ,,Ik heb bewust gekozen voor een speels ontwerp. Op die manier wordt er een beroep gedaan op het voorstellingsvermogen van mensen. Het zorgt voor extra beleving. Dat fietsers er onderdoor kunnen rijden, draagt daar ook aan bij.”

De kunstenaar, die zijn atelier heeft in een loods in Budel-Schoot, kijkt terug op een interessant en leerzaam proces. Hoefnagels: ,,Normaal doe ik alles zelf, maar nu heb ik voor mijn gevoel best veel uit handen moeten geven. Zo heb ik voor het eerst samengewerkt met een aannemer.” De komende tijd gaat hij onder meer aan de slag met het opstarten van studies naar nieuwe projecten. Daarnaast begint hij met het bouwen van een decor voor een serie.